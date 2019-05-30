البيت الأبيض: بولتون سيلتقي مع نظيريه الإسرائيلي والروسي بالقدس في حزيران

أعلن ​البيت الأبيض​ الاميركي ان "مستشار الامن القومي الاميركي ​جون بولتون​ سيلتقي مع نظيريه الإسرائيلي مئير بن شبات والروسي ​نيكولاي باتروشيف​ ب​القدس​ في حزيران لبحث قضايا أمنية إقليمية".

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