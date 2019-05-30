أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأساسية

أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين أن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأساسية"، مشيراً الى أنه "يجب توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف".
ودعا إلى "تسوية الأزمات التي تشهدها منطقتنا"، مؤكداً "ضرورة محاربة أشكال التمييز وإشاعة التسامح والاعتدال".
وتنطلق يوم غد الخميس أولى القمم الثلاث التي تستضيفها مكة المكرمة بدعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعو، حيث من المقرر أن تُعقد القمتان الخليجية والعربية الطارئتان يوم غد، فيما تُعقد القمةُ الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بعد غد الجمعة والتي سيجري اجتماعها التحضيري لوزراء خارجية الدول المشاركة في جدة.
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