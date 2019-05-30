نتانياهو لدى وصوله إلى الكنيست: للأسف يبدو أننا ذاهبون إلى انتخابات حل الكنيست

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لدى وصوله إلى الكنيست أنه "للأسف يبدو أننا ذاهبون إلى انتخابات حل الكنيست"، مؤكدا اننا "نبذل جهودا لمنع ذلك، والليكود سيهزم منافسيه مرة أخرى".
وكان نتانياهو قد بدا في نيسان الماضي في الطريق لولاية خامسة بعدما حصد حزب اليكود بزعامته 35 مقعدا من مقاعد الكنيست المئة والعشرين،لكن بعد أسابيع من المفاوضات فشل في التغلب على الانقسامات بين حلفائه العلمانيين والمتدينين.
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