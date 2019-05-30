المتحدث بإسم الجيش الليبي: جهات أجنية تدعم الإرهابيين في ليبيا وتنقلاتهم

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الوطني​ الليبي ​أحمد المسماري​ "أننا سلمنا إرهابيين إلى السلطات المصرية بينهم هشام عشماوي"، مشيراً الى ان "هشام عشماوي كان مسؤلا عن تدريب ​جماعات إرهابية​".

وفي مؤتمر صحفي له، أوضح المسماري أن "جهات أجنية تدعم الإرهابيين في ​ليبيا​ وتنقلاتهم في المنطقة"، لافتاً الى أن "​الجيش الليبي​ يقاتل من أجل السلام والأمن الدوليين".

وأكد "اننا قبضنا عام 2018 على إرهابي خطير مطلوب لدى ​مجلس الأمن​"، مشيراً الى أنه "ثمة مئات الإرهابيين الموجودين في ​طرابلس​ أو في ​تركيا​".