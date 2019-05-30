المتحدث بإسم الجيش الليبي: جهات أجنية تدعم الإرهابيين في ليبيا وتنقلاتهم

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري "أننا سلمنا إرهابيين إلى السلطات المصرية بينهم هشام عشماوي"، مشيراً الى ان "هشام عشماوي كان مسؤلا عن تدريب جماعات إرهابية".
وفي مؤتمر صحفي له، أوضح المسماري أن "جهات أجنية تدعم الإرهابيين في ليبيا وتنقلاتهم في المنطقة"، لافتاً الى أن "الجيش الليبي يقاتل من أجل السلام والأمن الدوليين".
وأكد "اننا قبضنا عام 2018 على إرهابي خطير مطلوب لدى مجلس الأمن"، مشيراً الى أنه "ثمة مئات الإرهابيين الموجودين في طرابلس أو في تركيا".
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