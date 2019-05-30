الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه ويعلن عن إجراء انتخابات جديدة في ايلول المقبل

صوت الكنيست الاسرائيلي بغالبية 74 عضوا على حل نفسه والذهاب إلى ​انتخابات​ جديدة في أيلول المقبل بعد فشل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة قبل إنتهاء المدة المحددة منتصف ليل الاربعاء.

وأعلن نتانياهو لدى وصوله إلى الكنيست أنه "للأسف يبدو أننا ذاهبون إلى انتخابات حل الكنيست"، مؤكدا اننا "نبذل جهودا لمنع ذلك، وحزب الليكود سيهزم منافسيه مرة أخرى".

وفشل نتانياهو، في تشكيل الحكومة الاسرائيلية قبل انتهاء مدة اعلانها منتصف الليلة، وكان قد اعلن في وقت سابق أنه وقع اتفاقات ائتلافية لحكومة تضم 60 عضوا من كنيست، مع الأحزاب التي أوصت بتكلفيه بتشكيل الحكومة.

وأعلن نتانياهو في اكثر من مناسبة أن "جميع الأحزاب تطالب بأمور مستحيلة، وهذه الطلبات تصطدم بـ 180 درجة في مطالب الأحزاب الأخرى".