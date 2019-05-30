نتانياهو: حزب ليكود سيفوز في الانتخابات المبكرة بعد حلّ الكنيست

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أن "حزب ليكود سيفوز ب​الانتخابات​ المبكرة التي جرت الدعوة اليها".

وفي تصريح للصحافيين اشار نتانياهو الى انه "بعدما صوت ​الكنيست​ لصالح حل نفسه سنخوض حملة انتخابية نشطة وواضحة تحقق لنا النصر والشعب سيفوز".

وفي وقت سابق صوت الكنيست الاسرائيلي بغالبية 74 عضوا على حل نفسه والذهاب إلى انتخابات جديدة في أيلول المقبل بعد فشل نتانياهو بتشكيل الحكومة قبل إنتهاء المدة المحددة منتصف ليل الاربعاء.

وفشل نتانياهو، في تشكيل الحكومة الاسرائيلية قبل انتهاء مدة اعلانها منتصف الليلة، وكان قد اعلن في وقت سابق أنه وقع اتفاقات ائتلافية لحكومة تضم 60 عضوا من كنيست، مع الأحزاب التي أوصت بتكلفيه بتشكيل الحكومة.