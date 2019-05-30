شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عشماوى عنصر إخوانى خريج مدرسة تنظيم حسن البنا.. أعرف التفاصيل فى سطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما تسلمت السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبى لتبدأ التحقيقات مع هذا العنصر الإرهابى، يبقى هناك تساؤلاً: "هل عشماوى ينتمى فكرًا وتنظيما للإخوان ويعد من أحفاد حسن البنا مؤسس الجماعة ومرشدها الأول؟".

إبراهيم ربيع القيادى السابق بتنظيم الإخوان والذى أنضم للجماعة قرابة الـ25 عامًا، قال: "نعم.. هشام عشماوى هو عنصر إخوانى، لأن تنظيم الإخوان فضلا عن كونه التنظيم الإرهابي الأساسى المولد لكل تنظيمات الإرهاب فى العالم، ويمثل الأساس الفكرى والعقائدى لكل تنظيمات الخوارج فى العالم".

وأضاف: "لا يمكن لأى عنصر الانتماء لتنظيم أممي إلا إذا مر على تنظيم أممي له قواعد في الأقطار المحلية، ولا تتوفر هذه الصفة إلا فى تنظيم الإخوان وتنظيمه الدولي المتواجد في أكثر من 50 دولة، هذا من ناحية ومن ناحية آخرى لا يمكن للتنظيمات الإرهابية التي ليس لها قواعد قطرية أن تعمل فى أى بلد بلا دعم لوجستي وتدريبي وإيواء عناصر ودعم يوفر لها الملاذات الآمنة ويوفر لها الحضانة الاجتماعية ويمدها بالعناصر الجاهزة للاندماج والتنفيذ إلا تنظيم محلى أممي مكلف بمهام أممية من قوى الشر وهذا ما لم يتوفر إلا لتنظيم الإخوان الإرهابى".