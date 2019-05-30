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سامح عاشور يعتمد طلب إنشاء الاتحاد العام لمحامين ومحاميات مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، على الطلب المقدم من مجموعة من المحامين لإنشاء الاتحاد العام لمحامين ومحاميات مصر.

جاء ذلك خلال لقاء "عاشور"، اليوم الأربعاء، بمجموعة من مؤسسي الاتحاد، الذي ينبثق منه ثلاث لجان فرعية بالإسماعيلية، وبني سويف، وبورسعيد.

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وقال عبد المنعم نوح، المؤسس العام للاتحاد، إن شعار الاتحاد هو "محامون فى حب المحاماة"، و"قوتنا بوحدتنا خلف نقابتنا"، مضيفا: "تم اعتماد ثلاثة مكاتب داخل الاتحاد لخدمة شباب المحامين وهي الحريات، ومحاميات مصر، والشؤون الثقافية والرحلات".

 

 

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