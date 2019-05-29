على أبواب عطلة العيد .. “ONCF” يوصي المسافرين ويحذر من نفاذ التذاكر

على مقربة من عيد الفطر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، عن وضع برنامج للنقل “خاص بعيد الفطر” سيمتد من الفترة ما بين الجمعة 31 ماي الجاري والأحد 9 يونيو المقبل، محذرا الزبناء من نفاذ تذاكر القطارات، والتي ستتوقف عن بيع التذاكر حال استكمال طاقتها الاستيعابية.

وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له، أنه تم وضع برنامج للنقل “خاص بعيد الفطر” من الجمعة 31 ماي إلى يوم الأحد 9 يونيو، سواء بالنسبة للقطارات العادية وحتى للقطارات الفائقة السرعة “البراق” بمناسبة حلول عيد الفطر لسنة 1440 هجرية، وتحسبا لارتفاع حركة المسافرين التي عادة ما تشهدها هذه الفترة، وذلك من أجل ضمان تنقل الزبناء في أفضل ظروف الراحة والأمان.

وحسب نفس المصدر، يهم هذا البرنامج برمجة قطارات إضافية للوصول إلى 230 قطارا يوميا، وزيادة عدد الأماكن في القطارات على المحاور الرئيسية لشبكة السكك الحديدية، بما في ذلك قطارات “البراق”، وتعزيز الفرق المكلفة بالاستقبال وتوجيه المسافرين بمحطات السكك الحديدية والقطارات، إلى جانب تحسين ظروف السفر عن طريق نظام حجز المقاعد المرقمة بالقطار.

ويدعو المكتب الوطني للسكك الحديدية زبناءه إلى اتخاذ مجموعة من الترتيبات من أجل الاستفادة الكاملة من هذا العرض، بما في ذلك التخطيط المسبق للسفر، عبر التزود بجميع المعلومات اللازمة من خلال خدمات المعلومات والمساعدة.

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وأشار البلاغ، أيضا، إلى وجود تخفيض منتظم بنسبة 10 في المائة عن طريق الشراء المسبق للتذاكر، يوما واحدا قبل السفر على أبعد تقدير، على الموقع التجاري “www.oncf-voyages.ma” أو في محطات السكك الحديدية بشكل مباشر، أو السفر في تعريفة “Yalla” بسعر 49 درهم عن طريق شراء التذاكر في أقرب وقت ممكن، وحتى يوما قبل تاريخ السفر عبر اختيار فترات انخفاض حركة التنقل على متن قطارات “الأطلس” التي تمر من محاور مراكش -الدار البيضاء- الرباط- فاس-طنجة -فاس -وجدة -الناظور، وذلك في حدود الأماكن المتوفرة.

كما يدعو المكتب الوطني للسكك الحديدية زبناءه إلى شراء تذكرتي الذهاب والعودة لتجنب طوابير الانتظار أمام الشباك وإلى اختيار الصيغ المختلفة من بطاقات التخفيض التي تمكن من توفير ميزانية السفر بشكل ملحوظ.

وأكد البلاغ أنه مع تطبيق هذا التصور الجديد في السفر، فسيتوقف بيع تذاكر “البراق” و”الأطلس” على طاقة الاستيعاب التي توفرها هذه القطارات، والتي تخضع للحجز الإلزامي في كل من الدرجتين الأولى والثانية، مبرزا أنه سيتم إغلاق عملية البيع في أي قطار سيصل إلى نسبة 100 بالمائة من طاقته الاستيعابية وسيتم توجيه الزبون من أجل تغيير الجدول الزمني أو تاريخ السفر.