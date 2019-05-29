الركراكي تغادر المستشفى مؤقتا

غادرت الممثلة فاطمة الركراكي، يوم الاثنين، مستشفى مولاي عبد الله بسلا، من أجل قضاء عيد الفطر في منزلها، قبل العودة للمستشفى لاتمام بعض الفحوصات، وحصص الترويض الطبي.

وكشفت مصادر “اليوم 24” أن الطاقم الطبي سمح للركراكي بمغاردة المستشفى نتيجة استقرار حالتها الصحية، موضحا أنها ستعود إليه بعد عيد الفطر.

وأكد نفس المصدر أن وزارة الصحة تكفلت بعلاج الفنانة القديرة، علما أن النقابة المغربية لمهنيي الفنونن الدرامية، كونت لجنة من الفنانين، تشرف على الحالة الصحية للركراكي التي تقدمت في السن وفقدت بصرها.

وشكلت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، لجنة تكون من الفنانين هشام ورشيد الوالي، وأحمد بوعروة، ومسعود بوحسين، للوقوف على وضع الركراكي الصحي، وأزمتها الاجتماعية، وذلك كله بالاتفاق مع شقيقها، وبالتعاون مع وزارتي الصحة والثقافة.