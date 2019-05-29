غادرت الممثلة فاطمة الركراكي، يوم الاثنين، مستشفى مولاي عبد الله بسلا، من أجل قضاء عيد الفطر في منزلها، قبل العودة للمستشفى لاتمام بعض الفحوصات، وحصص الترويض الطبي.
وكشفت مصادر “اليوم 24” أن الطاقم الطبي سمح للركراكي بمغاردة المستشفى نتيجة استقرار حالتها الصحية، موضحا أنها ستعود إليه بعد عيد الفطر.
وأكد نفس المصدر أن وزارة الصحة تكفلت بعلاج الفنانة القديرة، علما أن النقابة المغربية لمهنيي الفنونن الدرامية، كونت لجنة من الفنانين، تشرف على الحالة الصحية للركراكي التي تقدمت في السن وفقدت بصرها.
وشكلت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، لجنة تكون من الفنانين هشام ورشيد الوالي، وأحمد بوعروة، ومسعود بوحسين، للوقوف على وضع الركراكي الصحي، وأزمتها الاجتماعية، وذلك كله بالاتفاق مع شقيقها، وبالتعاون مع وزارتي الصحة والثقافة.
كانت هذه تفاصيل خبر الركراكي تغادر المستشفى مؤقتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.