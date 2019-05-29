إيكو يفاجئ لاعب المنتخب المغربي حمد الله بعد دخوله تاريخ الدوري السعودي-فيديو

فاجأ الفنان الكوميدي، إيكو، صديقه لاعب كرة القدم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بإقامة احتفال له، بمناسبة تتويجه بلقب هداف الدوري السعودي، وتدوين اسمه في تاريخ الدوري بعد أن أصبح هدافه التاريخي.

وشارك مهاجم فريق النصر السعودي، حمد الله على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مقطع فيديو من مدينة مراكش، يوثق للمفاجأة التي حضرها له إيكو ، وهي عبارة عن كعكة خاصة بالتتويج الذي ناله رفقة فرقه النصر السعودي.

إيكو أعاد نشر نفس المفطع على حسابه مع تعليق: “مبروك خويا عبدالرزاق حمدالله لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي، وعطي لخونا كأس إفريقيا”.

وعبد الرزاق بجائزة هداف الدوري، بـ 34 هدفا، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي، ما دفع الناخب الوطني هيرفي رونار إلى المناداة عليه في اللائحة الأولية للعناصر الوطنية المشاركة في كأس إفريقيا المقبل.