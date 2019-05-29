المواقع الإباحية.. المغاربة في الصدارة الشعوب العربية والإسلامية

كشفت إحصائيات جديدة أن المغاربة هم أكثر الشعوب العربية والإسلامية ترددا على المحتويات الإباحية خلال الشهر الكريم رمضان، رغم أن نسبة المتابعة تراجعت مقارنة بالشهور الـ11 الأخرى.

في هذا الصدد، أورد تقرير للموقع الإباحي الشهير «Xhamster»، تتوفر «أخبار اليوم» على نسخة منه، أن المغاربة تصدروا لائحة المترددين على محتوياته منذ بداية رمضان من أصل 20 بلدا عربيا وإسلاميا.

وعلق تحقيق لموقع «الإسبانيول» على التقرير المذكور آنفا بالقول: «سقوط استهلاك المحتويات الإباحية في البلدان الإسلامية خلال شهر رمضان، لكن المغاربة كسروا هذه القاعدة». ونقل التحقيق، عن رئيس شركة Xhamster، سبانيش أليكس هوكين، قوله: «من الشائع نسبيًا أن يحدث انخفاض في زيارات الموقع خلال الأعياد الدينية عمومًا، حيث يقرر رواد الفيديوهات الإباحية التوقف عن مشاهدتها مؤقتا للتكفير عما يعتبرونها خطايا»، على حد قوله.