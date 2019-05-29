سكينة درابيل : شعرت بالغرور بعد الشهرة

اعترفت سكينة درابيل، الممثلة المغربية، أنها أصيبت بالغرور بسبب الشهرة الكبيرة التي نالتها خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها استطاعت السيطرة على الأمر.

سكينة درابيل. خلال حلولها ضيفة على برنامج “فاص افاص”. قالت إنها عاشت فترة من الغرور، غير أنها استفادت من نصائح نجمات منهن الفنانة فضيلة بنموسى التي جمعها بها أحد الأعمال، ونصحتها بتجنب الغرور إذا أرادت النجاح دائما.

وأضافت درابيل أنها اقتنعت بأن الغرور لن ينفعها، وقالت إذا تعلق الأمر بالصور مع الجمهور فأنا أرحب دائما، وأقول للمعجبين “ماتصورونيش في حالة مكترضاوهاش لراسكم”.

درابيل لا ترى نفسها تقدم دورا نمطيا، رغم ما تقول فئة من الجمهور، وتعتبر نفسها تقدم شخصيات مختلفة في كل الأعمال التي تقدمها.

يذكر أن درابيل تشارك في عملين يعرضان شهر رمضان الحالي على القناة الأولى، هما ستكوم” همي ولاد عمي “، و كبسولة” علال وكاميليا”.