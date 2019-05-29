بالرباعية..تشيلسي يطيح بأرسنال ويتوج بطلاً لـ”يوروبا ليغ”

توج فريق تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، بلقب الدوري الأوروبي بعد فوزه أمام أرسنال بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب “باكو” الأولمبي، في العاصمة الأذريبيجية.

رباعية “تشيلسي” تناوب على تسجيلها كل من أوليفي جيرو (د49)، وبيدرو رودريغيز (د60)، في حين سجل إيدين هازرد ثنائية في الدقيقتين (65)، و(72).

أما هدف فريق الأرسنال، فقد سجله اللاعب أليكس أيوبي (د69).

ويعد لقب تشيلسي، الثاني للمجموعة في تاريخه والأول للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مع “البلوز”، في حين سيغيب الأرسنال رسمياً الموسم المقبل، عن منافسات “تشامبيونز ليغ”، بعد خسارة اللقب اليوم أمام رفاق هازارد.

وتتجه الأنظار، يوم السبت المقبل، إلى ملعب الميترو بوليتانو، في نهائي “تشامبيونز ليغ”، الذي يجمع أيضاً ثنائياً إنجليزياً، ويتعلق الأمر بكل من ليفربول، بقيادة المصري محمد صلاح، أمام توتنهام، الذي غاب لسنوات عن نهائي الموقعة الأوروبية.