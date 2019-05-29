حماية المستهلك تحذر من فرامل سيارة “داسيا”.. قالت إنها تهدد حياة المغاربة

دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر، بخصوص خطورة فرامل سيارة من نوع “داسيا” على سلامة المغاربة.

وعبرت الجامعة عن استنكارها لعدم تواصل الشركة مع شكايات المستهلكين.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديثه مع “اليوم24″، “إن الجمعية توصلت بشكايات تفيد بتسبب فرامل “داسيا” في بعض حوادث السير للمواطنين”.

وراسلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، مدير شركة “داسيا” في المغرب، قبل أيام، بخصوص الموضوع.

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وأوضح الخراطي “أن الجامعة توصلت بشكاية تقدم بها أحد المواطنين، مرفوقة بفاتورة من ورشة الإصلاح في مراكش، وبعد الاطلاع عليها من طرف متخصص، تبين أن سيارة المشتكي كان بها عيب خطير جدا، على مستوى الفرامل، وأعطاب أخرى سابقة لأوانها”.

وأكدت مراسلة، توصل “اليوم 24” بنسخة منها، أن “داسيا” خرقت مقتضيات القانون 31.06، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وتهديدا مباشرا لحياتهم.

وطالبت الجمعية المدير العام لـ”داسيا” بفتح تحقيق حول الموضوع.