شخص يضرم النار في جسده أمام البيت الأبيض

أقدم شخص، اليوم الأربعاء، على إضرام النار في جسده، قرب مقر الرئاسة الأمريكية “البيت الأبيض” بواشنطن.
وبحسب ما أوردته وكالة “رويترز”، فإن المعني تم نقله على وجه السرعة عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى إثر إصابته بحروق خطيرة في جسده.
وأعلنت الخدمة السرية، وهي وكالة حكومية تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، عبر “تويتر” أن شخصا مجهولا أضرم النار في جسده داخل حديقة “إليبس” الواقعة جنوبي سور البيت الأبيض التابعة للحديقة الرئاسية.
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