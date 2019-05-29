إسبانيا تفرض “الدفع المسبق” على المغاربة الراغبين في الحصول على “التأشيرة”

فرضت إسبانيا على المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة “شنغن” الدفع المسبق للخدمة.

ويسري تطبيق هذا القرار الجديد ابتداء من 10 يونيو، وحدد موقع خدمات التأشيرة المغربي الإسباني الإلكتروني BLS مدة 72 ساعة، إذا لم يتم الدفع خلالها مبلغ الخدمة، سيتم إلغاء الحجز تلقائيا.

ونص الشرط الجديد أيضًا على الدفع من خلال إحدى الوكالات البنكية، وسيتعين على المتقدمين عبر الإنترنت للحصول على هذه التأشيرات دفع 220 درهم كرسوم إدارية لموقع BLS الإلكتروني، ووفقا للإجراءت الجديدة، فإن مبلغ الرسوم لا يمكن استرداده في أيّ مرحلة أخرى.

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وطبقت فرنسا هذا الإجراء على المتقدمين المغاربة للحصول على التأشيرة في 1 ديسمبر 2018، وتصل الرسوم الفرنسية إلى 263 درهما مغربيا، وتُعتبر أعلى من الإسبانية.

وكانت وسائل إعلام مختلفة، نشرت العام الماضي، أخبارا تتعلق بإلغاء التأشيرة الإسبانية على المغاربة.

ونفى يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون، بشكل مطلق ما تم تداوله من أخبار آنذاك حول صدور قرار في الجريدة الرسمية الإسبانية، يتعلق بإلغاء فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة، مما يمكنهم من ولوج التراب الإسباني بكل حرية.