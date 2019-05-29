تشيلسي يسحق آرسنال ويتوّج بلقب الدوري الأوروبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد فريق تشيلسي الإنجليزي لقب الدوري الأوروبي بعد فوزه على نظيره آرسنال برباعية مقابل هدف للأخير، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد "باكو الأولمبي".

وأحرز رباعية تشيلسي كل من اللاعبين أوليفيه جيرو، بيدرو رودريغيز وإيدين هازارد (هدفان)، وفي المقابل سجل هدف آرسنال الوحيد اللاعب أليكس إيوبي.

مجريات المباراة:

هدد آرسنال مرمى تشيلسي مبكرا، وبالتحديد في الدقيقة الثامنة، عندما أبعد حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا عرضية مايتلاند-نايلز ليتابع أوباميانغ الكرة ضعيفة بجانب المرمى.

وطالب لاعبو آرسنال بركلة جزاء في الدقيقة 18، عدما بدا وأن الحارس كيبا عرقل لاكازيت، لكن الحكم لم يحتسب شيئا.

مال اللعب إلى الهدوء قليلا، قبل أن يطلق تشاكا تسديدة قوية احتكت بعارضة مرمى تشيلسي في الدقيقة 27، ورد تشيلسي بعد دقيقتين عندما استقبل إيمرسون الكرة في الناحية اليسرى، لكن سوكراتيس أبعد بقدمه محاولته، ومنع أزبيليكويتا ظهير آرسنال كولاسيناتش من التسديد في الدقيقة 32.

وتألق حارس مرمى آرسنال بيتر تشيك في إبعاد محاولة جديدة من إيمرسون في الدقيقة 34، وتعاون جيرو مع بيدرو قبل أن يسدد كرة أرضية برع تشيك في إبعادها بالدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني جاء صاخبا، فافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 49، بعدما قابل برأسه عرضية منخفضة من إيمرسون على يمين الحارس تشيك، ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 60، عن طريق بيدرو الذي تلقى تمريرة متقنة من هازارد قبل أن يضعها في الشباك.

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وزاد تشيلسي محن آرسنال عندما احتسب الحكم ركلة جزاء له بعد تعرض جيرو للدفع داخل المنطقة من مايتلاند-نايلز، فتصدى هازارد للركلة بنجاح في الدقيقة 65، وهو ما أجبر مدرب آرسنال أوناي إيمري على إجراء تبديلين دفعة واحدة، من خلال إشراك أليكس أيوبي وماتيو جوندوزي مكان توريرا ومونريال.

وقلص آرسنال النتيجة في الدقيقة 69، عندما أبعد دفاع آرسنال ركلة ركنية لتصل إلى إيوبي الذي سدد كرة عنيفة "على الطائر" من حدود منطقة الجزاء، لم يحظ كيبا بفرصة إبعادها.

لكن رد تشيلسي جاء سريعا في الدقيقة 72، عن طريق هازارد الذي تلقى تمريرة ساحرة من جيرو ليضع الكرة بهدوء على يسار تشيك.

وأخرج تشيلسي لاعب وسطه كوفاسيتش من الملعب وأشرك مكانه روس باركلي، فيما دخل جو ويلوك تشكيلة آرسنال مكان المخيب أوزيل.

وحرم تشيك ويليان من ترك بصمته على أحداث المباراة من خلال التصدي لمحاولته في الدقيقة 71، ومرت محاولة أخرى من أزبيليكوتا بمحاذاة القائم البعيد.

وأهدر البديل ويلوك فرصة تسجيل الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 84 عندما استقبل تمريرة لاكازيت بلمسة واحدة، فمرت كرته قوسية بجانب القائم البعيد.

وخرج هازارد من الملعب قبل النهاية بدقيقتين، ليدخل مكانه دافيدي زاباكوستا، وينتهي اللقاء بتتويج البلوز.