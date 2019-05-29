انت الان تتابع تفاصيل خبر ماذا جرى بين أردوغان وترامب خلال هذا الاتصال الهاتفي؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 11:51 مساءً - بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قضايا ثنائية وإقليمية؛ في مقدمتها الخلافات حول منظومة الدفاع الصاروخي "إس 400" الروسية.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، على حسابه بموقع "تويتر"، إن أردوغان جدد في اتصال هاتفي مقترحه لتشكيل فريق عمل مشتركاً بخصوص منظومة الدفاع الصاروخي "إس -400"، المخطط أن تستلمها تركيا من روسيا، وذلك كضرورة للأمن القومي التركي.

وذكر أن الرئيس التركي رحب بإلغاء الرسوم الإضافية الأمريكية على قطاع الصلب لتركيا، مؤكداً أن ذلك القرار من شأنه أن يسهم في تحقيق هدف التجارة الثنائية البالغ 75 مليار دولار أمريكي.

وأشار ألطون إلى أن الرئيسين اتفقا على إجراء لقاء بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين، التي ستُعقد في اليابان (28 و29 يونيو المقبل).

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وأكد نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، في بيان حول الاتصال أن الرئيسين "بحثا العلاقات الثنائية، بما فيها الرغبة برفع حجم التجارة بين البلدين، وقرار الرئيس ترامب خفض الرسوم الجمركية على الصلب القادم من تركيا من 50% إلى 25%".

كما بحثا، وفق البيان، "عملية شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخية (الروسية) "إس 400"، ومواصلة اللقاءات خلال قمة مجموعة العشرين المزمعة بمدينة أوساكا اليابانية، الشهر المقبل".

وفي 2017، قررت تركيا شراء منظومة "إس 400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

وتنتقد واشنطن اتفاق أنقرة مع موسكو على شراء منظومة "إس 400"؛ بزعم أنها تشكل خطراً على مقاتلات "إف 35" الأمريكية، وأنظمة الناتو الأخرى، وهددت بوقف تدريب الطيارين التركيين على الطائرات التي باعتها لأنقرة.