اليمن: (التحالف) يبدأ عملية نوعية لاستهداف مواقع لـ(أنصار الله) في الضالع

القاهرة ـ د.ب.أ: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية استهداف نوعية لمواقع جماعة أنصار الله في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

ونقلت قناة “العربية” عن التحالف، الذي تقوده السعودية، أن “العملية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني. وقد اتخذنا كافة الإجراءات لحماية المدنيين”.

كما أكد أن “العملية في الضالع هدفت لتحييد قدرات الجماعة على تنفيذ الأعمال العدائية”.

وشنت طائرات التحالف، صباح أمس الاول، غارات عدة على مواقع وتجمعات لجماعة أنصار الله في جبهة شمال الضالع، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الجماعة، وتدمير آليات عسكرية ثقيلة، بينها منصات إطلاق صواريخ. وقصفت الطائرات مواقع تمركز قريبة من منطقة شخب غرب مديرية قعطبة، وفق مصادر ميدانية. وأسفر القصف عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا، ودبابتين، وعدد من العربات العسكرية.

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