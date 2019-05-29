الجيش السوري يدمر أوكارا بريف إدلب .. واعتداءات إرهابية بريف حماة

دمشق ـ (الخليج 365):

دمرت وحدات من الجيش السوري آليات وأوكارا لإرهابيي “جبهة النصرة” في بلدة كفرسجنة وقرية البارة بريف إدلب الجنوبي وذلك ردا على خرقهم المتواصل لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

ونفذت وحدات من الجيش ضربات مركزة بالأسلحة المناسبة طالت تحصينات ومحاور تحرك مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة في بلدة كفرسجنة وقرية البارة إلى الشمال منها بريف إدلب الجنوبي.

وأسفرت الضربات عن تدمير أوكار وآليات بعضها مزودة برشاشات للتنظيم التكفيري وإيقاع عدد من إرهابييه بين قتيل ومصاب.

وأوقعت وحدات من الجيش أمس قتلى ومصابين في صفوف المجموعات الإرهابية في محيط بلدات مورك والزكاة والأربعين بريف حماة الشمالي وقضت على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين.

إلى ذلك قتلت امرأة وأصيب 7 مدنيون بجروح ووقع دمار نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على بلدة قمحانة ومدينتي سلحب والسقيلبية بريف حماة الشمالي.

واستهدف إرهابيون يتحصنون في الريف الشمالي المتاخم لريف إدلب الجنوبي بلدة قمحانة بعدد من الصواريخ ما تسبب بمقتل امرأة وإصابة 5 مدنيين ووقوع أضرار مادية في منازل وممتلكات الأهالي.

وسقطت صواريخ أطلقتها المجموعات الإرهابية على مدينتي سلحب والسقيلبية بريف حماة الشمالي تسبب بإصابة رجل وامرأة في سلحب وإحداث دمار بممتلكات الأهالي والأراضي الزراعية في المدينتين.

واعتدت المجموعات الإرهابية أمس بعدد من القذائف الصاروخية على مدينة سلحب وبلدة قمحانة شمال مدينة حماة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية فى المنازل والممتلكات واندلاع حرائق فى بعض الحقول الزراعية والأحراج.

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