مصر تتسلم إرهابيا مطلوبا من ليبيا .. والسيسي: الحرب ضد الإرهاب لم تنته

في السياسة 30 مايو,2019 نسخة للطباعة

أنهت دراسات طرح 11 منطقة تنقيب عن الغاز غرب المتوسط

القاهرة ـ وكالات: تسلمت مصر الإرهابي المطلوب في عدة قضايا والمدعو هشام العشماوي بعد نقله على طائرة عسكرية من ليبيا فيما قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الحرب على الارهاب لم تنته حتى يتم استرجاع حق كل شهيد مات فداء للوطن.

وكان عشماوي وهو ضابط سابق بالجيش المصري اعتقل في مدينة درنة الليبية أواخر العام الماضي وسعت القاهرة منذ فترة طويلة للقبض عليه بتهم تدبير هجوم دام استهدف قوات الشرطة وهجمات كبيرة أخرى.

ويتزعم عشماوي الجماعة الإرهابية التي أعلنت مسؤوليتها عن كمين استهدف قوات الشرطة في منطقة صحراوية في أكتوبر عام 2017 مما أسفر عن مقتل 16 من ضباط وجنود الشرطة. كما أن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة حاولت اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عام 2013.

وحكم على عشماوي غيابيا في مصر بالإعدام لإدانته بالتورط في هجمات بينها هجوم في 2014 أسفر عن مقتل 22 من قوات حرس الحدود قرب الحدود مع ليبيا.

وجاء تسليم عشماوي خلال زيارة قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل لمدينة بنغازي التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن “الحرب ضد الإرهاب لم تنته ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً للوطن”.

وأضاف السيسي في تغريدة له عبر حسابه على تويتر في ساعة مبكرة من صباح الأمس: “تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين. فهؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الخليج 365 وسلامه أراضيه. تحيةً وسلاما على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم”.

على صعيد آخر نقلت صحيفة الشروق المصرية عن مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لم تذكر اسمه إن شركته انتهت من دراسات لطرح نحو 11 منطقة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة غرب البحر المتوسط.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك بعدما توقفت عن استيراد الغاز نهاية العام الماضي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول أن الموعد المتوقع لطرح “المزايدة بنهاية العام الحالي أو بحد أقصى الربع الأول من العام المقبل”.