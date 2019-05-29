الفتلاوي: العراق سيكون أكبر المتضررين في حال اندلاع الحرب الإيرانية-الأميركية

وفي ردها على سؤال بشأن نصيحتها لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي إزاء موقف العراق من الحرب المحتملة، في حال طُلِب منها ذلك، قالت الفتلاوي: "سيكون علينا أن نسعى ضمن الممكن لنكون طرفاً وسيطاً لحل الخلاف في حال تقبل الطرفان ذلك"، مؤكدة "أنا ضد العقوبات لأنني عشت في الحصار وأعرف آلامه".
وفي سياق متصل، بينت الفتلاوي أن "أميركا استثنت العراق مؤقتاً (من العقوبات على طهران) بسبب وجود تفاوض ودبلوماسية وعمل حكومي"، معتبرة أن "إيران أول من وقف مع العراق في الحرب ضد داعش، في حين كانت أميركا بخيلة في ذلك الوقت".
وتابعت أن "قصف السفارة الامريكية مرفوض حكومياً وشعبياً، ولا أحد يقبل بذلك"، مشيرة إلى أن "السفارة موجودة ضمن قانون دولي وبموافقة الحكومة العراقية وبالتالي فإننا لا نقبل بالاعتداء عليها أو على أي سفارة أخرى".
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