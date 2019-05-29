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هازارد يعلن رحيله عن تشيلسي

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2019-05-29 | 23:17

هازارد يعلن رحيله عن تشيلسي

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أكد نجم فريق ، إدين هازارد أنه سيغادر النادي الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
وكان اللاعب البلجيكي محورًا للتقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة حيث ارتبط بخطوة الرحيل إلى صفوف فريق .

وقدم هازارد أداءً مميزًا في نهائي الدوري الأوروبي اليوم أمام آرسنال حيث سجل هدفين في لقاء انتهى لصالح البلوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

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وقال هازارد في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "أعتقد أنه الوداع، ولكنك لا تعرف أبدًا ما قد يحدث في عالم كرة القدم".

وأضاف: "سنقرر في غضون أيام قليلة كل شيء بشأن مستقبلي، كان الهدف الوحيد في ذهني هو الفوز بتلك المباراة النهائية".

وواصل: "لقد اتخذت قراري بالفعل والآن أنا أنتظر كلا الناديين أن يتوصلا إلى اتفاق".

وأردف: "كان حلمي هو اللعب في وقد فعلت ذلك مع أحد أكبر الأندية، لذا فقد حان الوقت الآن لتحدٍ جديد".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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