هازارد يعلن رحيله عن تشيلسي

وكان اللاعب البلجيكي محورًا للتقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة حيث ارتبط بخطوة الرحيل إلى صفوف فريق ريال مدريد

وقدم هازارد أداءً مميزًا في نهائي الدوري الأوروبي اليوم أمام آرسنال حيث سجل هدفين في لقاء انتهى لصالح البلوز بأربعة أهداف مقابل هدف.



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وقال هازارد في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "أعتقد أنه الوداع، ولكنك لا تعرف أبدًا ما قد يحدث في عالم كرة القدم".

وأضاف: "سنقرر في غضون أيام قليلة كل شيء بشأن مستقبلي، كان الهدف الوحيد في ذهني هو الفوز بتلك المباراة النهائية".

وواصل: "لقد اتخذت قراري بالفعل والآن أنا أنتظر كلا الناديين أن يتوصلا إلى اتفاق".

وأردف: "كان حلمي هو اللعب في الدوري الإنجليزي وقد فعلت ذلك مع أحد أكبر الأندية، لذا فقد حان الوقت الآن لتحدٍ جديد".

