2019-05-29 | 23:17
442 مشاهدة
أكد نجم فريق تشيلسي، إدين هازارد أنه سيغادر النادي الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
وقدم هازارد أداءً مميزًا في نهائي الدوري الأوروبي اليوم أمام آرسنال حيث سجل هدفين في لقاء انتهى لصالح البلوز بأربعة أهداف مقابل هدف.
وقال هازارد في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "أعتقد أنه الوداع، ولكنك لا تعرف أبدًا ما قد يحدث في عالم كرة القدم".
وأضاف: "سنقرر في غضون أيام قليلة كل شيء بشأن مستقبلي، كان الهدف الوحيد في ذهني هو الفوز بتلك المباراة النهائية".
وواصل: "لقد اتخذت قراري بالفعل والآن أنا أنتظر كلا الناديين أن يتوصلا إلى اتفاق".
وأردف: "كان حلمي هو اللعب في الدوري الإنجليزي وقد فعلت ذلك مع أحد أكبر الأندية، لذا فقد حان الوقت الآن لتحدٍ جديد".
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد يعلن رحيله عن تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.