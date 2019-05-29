هازارد يعادل رقماً تأريخياً صمد 28 عاماً

2019-05-29 | 23:07
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حقق نجم فريق تشيلسي، إدين هازارد، إنجازًا مميزًا في نهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام فريق آرسنال.
وتمكن هازارد من تسجيل هدفين في تلك المباراة وذلك في الدقيقة 65 و72.
وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية أن "هازارد هو أول لاعب يسجل هدفين في نهائي للبطولات الأوبية لصالح نادي إنجليزي وذلك منذ مارك هيوز".
وحقق هيوز ذلك الإنجاز مع مانشستر يونايتد أمام برشلونة في كأس الكؤوس الأوروبية 1991.
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