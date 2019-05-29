هازارد يعادل رقماً تأريخياً صمد 28 عاماً

رياضة 2019-05-29 | 23:07 1,040 مشاهدة حقق نجم فريق تشيلسي ، إدين هازارد، إنجازًا مميزًا في نهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام فريق آرسنال. وفاز البلوز على الجانرز بأربعة أهداف مقابل هدف. وتمكن هازارد من تسجيل هدفين في تلك المباراة وذلك في الدقيقة 65 و72. وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية أن "هازارد هو أول لاعب يسجل هدفين في نهائي للبطولات الأوبية لصالح نادي إنجليزي وذلك منذ مارك هيوز".



وحقق هيوز ذلك الإنجاز مع مانشستر يونايتد أمام

وحقق هيوز ذلك الإنجاز مع مانشستر يونايتد أمام برشلونة في كأس الكؤوس الأوروبية 1991.

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