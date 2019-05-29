رئيس اتحاد الكرة: البعض يحاول هدم علاقتنا مع الحكومة عبر اختلاق الاكاذيب

2019-05-29 | 22:56
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اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، أن البعض يحاول هدم علاقة الاتحاد مع الحكومة عبر اختلاق الاكاذيب.
وقال مسعود في بيان لاتحاد الكرة، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "قضيتنا رفع الحظر عن العراق من اقصاه الى اقصاه ولن نلتفت الى المغرضين".
واوضح أن "البعض يحاول هدم علاقاتنا مع الحكومة عبر اختلاق اكاذيب تثبت الافلاس الذي يعيشونه"، مبيناً بالقول: "مادمت على راس الهرم الكروي لن يعود الحظر من جديد".
ويتواجد وفد من اتحاد الكرة في سويسرا حالياً، لحضور جلسة محكمة "كاس" ويضم كل من: علي الاسدي ويحيى زغير وحسين الخرساني وزياد خلف والمحامي نزار احمد.
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