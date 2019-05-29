تشيلسي يقسو على آرسنال برباعية ويتوج بلقب الدوري الاوروبي

2019-05-29 | 22:48
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توج فريق تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي لموسم 2018/2019، بعد فوزه على فريق آرسنال بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي اليوروباليج الذي أقيم على ملعب "باكو الأولمبي" بأذربيجان.
وفي الشوط الثاني، انقلبت الأمور رأسًا على عقب، حيث احتاج تشيلسي 4 دقائق فقط، لإحراز الهدف الأول، جاء عبر الفرنسي أوليفيه جيرو برأسية رائعة في الدقيقة 49.
وفي الدقيقة 60 تمكن الإسباني بيدرو من إحراز الهدف الثاني للبلوز بتسديدة رائعة، بعد تمريرة من البلجيكي إيدين هازارد.
وواصل أبناء المدرب ماوريسيو ساري صحوتهم في المباراة، وأحرز هازارد الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 65 من علامة الجزاء.
وبعدها بأربعة دقائق تمكن البديل النيجري إيوبي من تقليص الفارق للجانرز، محرزًا الهدف الأول لآرسنال في الدقيقة 69.
وفي الدقيقة 72، تمكن هازارد من إحراز الهدف الرابع لتشيلسي والثاني له في المباراة، بعدما توغل وانطلق تجاه دفاع أصحاب الأرض ومرر الكرة لجيرو ليعدها الفرنسي له مرة أخرى، ليسدد البلجيكي بطريقة رائعة لداخل الشباك.
وبهذا الفوز يتوج النادي اللندني بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز باللقب من قِبل في عام 2012.
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