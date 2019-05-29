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الحكيم يصل جدة للمُشارَكة في الاجتماع التحضيريِّ للقمة الاسلامية والقمة العربية بمكة

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وياتي الاجتماع التحضيريّ للتمهيد لعقد الدورة الرابعة عشرة لمُؤتمَر القمّة الإسلاميّة الذي تستضيفه مكة المكرمة في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وكذلك القمة العربية الاستثنائية في الثلاثين من الشهر الجاري.

كما يُتوقـَّع أن يُناقش الاجتماع الوزاريّ عدداً من القضايا الإقليميّة والدولـيّة التي تحظى باهتمام الدول الإسلاميّة، وقضايا التعاون الإسلاميّ المُشترَك.

من جانبه، اعلن المتحدث باسم الخاجية احمد الصحاف عن "بدء اعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

يذكر ان وزير الخارجية محمد الحكيم سيرافق رئيس الجمهورية برهم صالح في القمتين العربية، والإسلامية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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