الحكيم يصل جدة للمُشارَكة في الاجتماع التحضيريِّ للقمة الاسلامية والقمة العربية بمكة

كما يُتوقـَّع أن يُناقش الاجتماع الوزاريّ عدداً من القضايا الإقليميّة والدولـيّة التي تحظى باهتمام الدول الإسلاميّة، وقضايا التعاون الإسلاميّ المُشترَك.
من جانبه، اعلن المتحدث باسم الخاجية احمد الصحاف عن "بدء اعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".
يذكر ان وزير الخارجية محمد الحكيم سيرافق رئيس الجمهورية برهم صالح في القمتين العربية، والإسلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم يصل جدة للمُشارَكة في الاجتماع التحضيريِّ للقمة الاسلامية والقمة العربية بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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