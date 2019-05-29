اندلاع حريق في واجهة فندق وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع مساء اليوم في واجهة فندق ايام بغداد قرب المسرح الوطني في منطقة الكرادة وسط العاصمة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.