الان تتابع الإمارات: نستبشر خيرا حين تبادر الرياض وندعم سعيها وجهدها وتوجهها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن سلسلة القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية تؤكد أن الموقع والموقف والذي تمثله الرياض يحمل في طياته العقل والإتزان الذي نتطلع إليه في المنطقة.
وأضاف قرقاش، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إننا نستبشر خيرا حين تبادر السعودية وندعم سعيها وجهدها وتوجهها.
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