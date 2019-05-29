الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: يجب توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، الأربعاء، إن التطرف والإرهاب يهددان أمن واستقرار المنطقة والعالم، مشددا على ضرورة وضع آلية واضحة لمحاربتهما.

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وأضاف العثيمين، خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، أن التنظيمات الإرهابية تستغل الاضطرابات السياسية في بعض البلدان لتنفيذ مخططاتها.

وتابع العثيمين أن منظمة التعاون الإسلامي تتطلع لمزيد من التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لمحاربة التطرف الديني والتشجيع على الحوار بين الأديان.

وفي سياق آخر، قال العثيمين إن استهتار إسرائيل بالمعاهدات الدولية يستدعي مزيدا من الجهود لوضع حد للاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني.