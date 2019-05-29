الان تتابع وزير الخارجية: إيران تواصل تدخلاتها في المنطقة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، إن العالم الإسلامي يمر بتحديات أخطرها التدخل بشؤونه الداخلية، مضيفا أن إيران تواصل تدخلاتها في المنطقة.
وتابع: “السعودية تجدد وقوفها إلى جانب الشعب السوداني وتعرب عن دعمها للمجلس العسكري”.
وجدد إدانة السعودية للعمليات الإرهابية التي ترمي إلى تهديد الإمدادات النفطية.
وعن أزمة مسلمي الروهينجا، قال: “نشدد على عودة اللاجئين الروهينغا إلى ميانمار وتحقيق العدالة”.
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