الخارجية الأمريكية: بومبيو لم يبت في تمديد الإعفاء على واردات العراق من الكهرباء الإيرانية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن وزير الخارجية مايك بومبيو لم يبت بعد في تمديد إعفاء من العقوبات مدته 90 يوما على الكهرباء التي يشتريها العراق من إيران، وفقا لرويترز.

كانت وزارة الخارجية قالت في 20 مارس إنها ستسمح للعراق بمواصلة شراء الكهرباء من إيران لتسعين يوميا أخرى دون فرض عقوبات، لكنها حثت بغداد على إيجاد مصادر بديلة للطاقة.

وأبلغت المتحدثة مورجان أورتاجوس الصحفيين “الوزير لم يأخذ قرارا في هذا الشأن.”