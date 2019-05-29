الجيش الليبي يؤكد استهداف مليشيات الإخوان للمدنيين بطرابلس

أكد الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، أن قواته رصدت استهداف تنظيم الإخوان لمناطق المدنيين في طرابلس.

وأضاف الجيش، في بيان، "نرصد ما تقوم به العصابات الإجرامية لتنظيم الإخوان الإرهابي من استهداف للمدنيين الآمنين وأحيائهم، والتي آخرها أمس الثلاثاء، بضرب حي الملجأ بمنطقة قصر بن غشير".

وأكد البيان أن عصابات الإخوان استهدفت قصر بن غشير أكثر من مرة، كما استهدفت مدينة ترهونة وغريان والعزيزية والطويشة، وغيرها من القري، ما أدى لوقوع ضحايا من الأطفال والنساء.

وأفاد البيان بأنه "في الوقت الذي تحرص فيه قواتكم المسلحة على استخدام الضربات الجوية بكل دقة للأهداف العسكرية، حتى لا تقع أي إصابات في صفوف المدنيين، إلا أنه ومنذ انطلاق عملية تحرير طرابلس، تقوم هذه المليشيات الإرهابية باستهداف المناطق السكنية التي احتوت واحتضنت القوات المسلحة، ولأكثر من مرة وبشكل متعمد".

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وقال: إن هذه الأعمال ترقى لجرائم "حرب ضد الإنسانية"، مضيفا: "لابد من محاسبة المسؤولين".

ولفت البيان إلى أن التطرق لهذه الأعمال التي تقوم بها العصابات يهدف "لتوضيح صورتها الحقيقية، ولوضع كل الجهات المحلية والدولية أمام مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية".

واختتم البيان بالتأكيد على "استمرار تنفيذ مهام الجيش الوطني الليبي للقضاء على هذه المليشيات وداعميها".

ويخوض الجيش الوطني الليبي منذ ٤ أبريل/نيسان الماضي، عملية عسكرية باسم "طوفان الكرامة"، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات التابعة للإخوان وتنظيم القاعدة.