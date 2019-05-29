شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني: الدولة الفلسطينية المستقلة شرط للسلام في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (عمّان)

أبلغ عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأن «السلام الشامل والدائم» في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر بيان الديوان الملكي اليوم (الأربعاء) أن العاهل الأردني، أبلغ كوشنر بأنه يتعين على إسرائيل أن تنسحب من الضفة الغربية التي كانت تحت الإدارة الأردنية وانتزعتها إسرائيل في حرب عام 1967.

ويقود كوشنر وفداً أمريكيا خلال زيارته الأردن وعدداً من دول المنطقة.