شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: إيران تسعى لإنتاج أسلحة الدمار الشامل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (برلين)

كشفت المخابرات الألمانية أن نظام الملالي في إيران يسعى إلى إنتاج أسلحة الدمار الشامل. وأعلنت شبكة فوكس نيوز الأمريكية اليوم (الأربعاء) أنها حصلت على وثيقة استخباراتية من مكتب ولاية بافاريا الألمانية، تعود إلى مايو الجاري، توضح بالتفصيل أنشطة التسلح الإيرانية الخطيرة العام الماضي. وحذر المكتب البافاري لحماية الدستور في تقريره من أن إيران «بلد محفوف بالمخاطر، وأنها تبذل جهوداً لإنتاج أسلحة الدمار الشامل». وعرف التقرير الألماني أسلحة الدمار الشامل بأنها «تشمل الأسلحة الذرية والبيولوجية والكيماوية للدمار الشامل».

من جهته، قال السفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد غرينيل لقناة فوكس نيوز، أمس (الثلاثاء): «نحن نعرف أن النظام الإيراني يبحث عن أموال لتمويل أنشطته الخبيثة، لذا من الضروري أن تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤنا الأوروبيون معاً لمنع هذا النظام من الحصول على الأموال».