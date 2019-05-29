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اعتقال شخص حاول إحراق نفسه قرب البيت الأبيض

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جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

أعلنت الشرطة المكلفة بحماية البيت الأبيض أن رجلا حاول اليوم (الأربعاء) إحراق نفسه على مقربة من المقر الرئاسي الأمريكي.

وقالت هذه الشرطة المعروفة باسم «سيكريت سرفيس» في تغريدة على «تويتر»: «نحو الساعة 12:20 قام رجل بإحراق نفسه عند نقطة التقاء الشارع 15 مع جادة كونستيتيوشن» على مقربة من البيت الأبيض.

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والمعروف أن الكثير من الناشطين من مختلف الاتجاهات غالبا ما يتظاهرون قبالة البيت الأبيض، لكن لم تعرف بعد الأسباب التي دفعت هذا الرجل الى القيام بفعلته.

وأوضحت الشرطة أنه تم تقديم إسعافات عاجلة للرجل.

وفي الثاني عشر من أبريل الماضي قام رجل بإضرام النار في سترته بينما كان يقف قبالة البيت الأبيض. إلا أنه لم يصب بجروح خطرة وقام عناصر الشرطة باعتقاله.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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