شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال شخص حاول إحراق نفسه قرب البيت الأبيض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

أعلنت الشرطة المكلفة بحماية البيت الأبيض أن رجلا حاول اليوم (الأربعاء) إحراق نفسه على مقربة من المقر الرئاسي الأمريكي.

وقالت هذه الشرطة المعروفة باسم «سيكريت سرفيس» في تغريدة على «تويتر»: «نحو الساعة 12:20 قام رجل بإحراق نفسه عند نقطة التقاء الشارع 15 مع جادة كونستيتيوشن» على مقربة من البيت الأبيض.

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والمعروف أن الكثير من الناشطين من مختلف الاتجاهات غالبا ما يتظاهرون قبالة البيت الأبيض، لكن لم تعرف بعد الأسباب التي دفعت هذا الرجل الى القيام بفعلته.

وأوضحت الشرطة أنه تم تقديم إسعافات عاجلة للرجل.

وفي الثاني عشر من أبريل الماضي قام رجل بإضرام النار في سترته بينما كان يقف قبالة البيت الأبيض. إلا أنه لم يصب بجروح خطرة وقام عناصر الشرطة باعتقاله.