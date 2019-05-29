شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا وتركيا وإيران لحماية المدنيين في إدلب السورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل)

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السوري،ة وقال إن على روسيا وتركيا وإيران والنظام السوري حماية المدنيين الواقعين تحت الحصار.

وفر 180 ألفاً على الأقل مع احتدام القتال في المحافظة الواقعة بشمال غرب سورية والتي تعد آخر معقل كبير للمعارضة السورية.

وأودى قصف قوات النظام بحياة العشرات على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.