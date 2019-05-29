شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا وتركيا وإيران لحماية المدنيين في إدلب السورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل)دعا الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السوري،ة وقال إن على روسيا وتركيا وإيران والنظام السوري حماية المدنيين الواقعين تحت الحصار.
وفر 180 ألفاً على الأقل مع احتدام القتال في المحافظة الواقعة بشمال غرب سورية والتي تعد آخر معقل كبير للمعارضة السورية.
وأودى قصف قوات النظام بحياة العشرات على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا وتركيا وإيران لحماية المدنيين في إدلب السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.