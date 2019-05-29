من داخل ليبيا.. فيديو جديد للإرهابي هشام عشماوي أثناء ترحيله لمصر​

أذاعت قناة "إكسترا نيوز"، قبل قليل، لقطات خاصة للإرهابي هشام عشماوي أثناء ترحيله من ليبيا.

كانت مصر تسلمت من الجيش الوطني الليبي، أمس الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي المطلوب في قضايا إرهابية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وأظهرت اللقطات الجديدة التي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، قيام رجال القوات الخاصة باقتياد الإرهابي هشام عشماوي إلى داخل الطائرة الحربية التي نقلته من ليبيا إلى مصر، وأجلسوه معصوب العينين، كما تم وضع سماعة على أذنيه...