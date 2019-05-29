وفاة والد الزميل في النشرة مروان سمعان ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه ظهر غد في كنيسة مار نهرا – فرن الشباك

توفي والد الزميل في "النشرة" مروان سمعان، فؤاد طانيوس سمعان (والد زوج رئيسة تحرير موقع "الفن" هلا المر) . ويحتفل ب​الصلاة​ لراحة نفسه في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر غد في كنيسة ​مار نهرا​ – ​فرن الشباك​.

وتقبل التعازي قبل الدفن إبتداءا من الساعة الحادية عشر قبل الظهر وبعده حتى السادسة من يوم الجمعة 31 الحالي من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء في صالون كنيسة مار نهرا – فرن الشباك.