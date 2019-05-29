وفد من رابطتي المتقاعدين في الثانوي والأساسي زار النائب فياض

إلتقى وفد من رابطتي المتقاعدين في ​التعليم الثانوي​ والأساسي عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​.

وأكد فياض "حق الرابطتين الكامل كما ورد في المادة 18 من القانون رقم 46/2017 أي 25% دفعة ثانية والباقي من الزيادة يدفع في 2019، موضحا أنه كان من المشاركين في صياغة هذه المادة. ووعدنا بالدفاع عنها في ​لجنة المال والموازنة​".

ودعت كل من الرابطتين، المتقاعدين الى "ضرورة البقاء على الجهوزية التامة للمشاركة بأي تحرك تزامنا مع مناقشة مشروع ​قانون الموازنة​ في لجنة المال والموازنة".