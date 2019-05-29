وفد من رابطتي المتقاعدين في الثانوي والأساسي زار النائب فياض

إلتقى وفد من رابطتي المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض.
وأكد فياض "حق الرابطتين الكامل كما ورد في المادة 18 من القانون رقم 46/2017 أي 25% دفعة ثانية والباقي من الزيادة يدفع في 2019، موضحا أنه كان من المشاركين في صياغة هذه المادة. ووعدنا بالدفاع عنها في لجنة المال والموازنة".
ودعت كل من الرابطتين، المتقاعدين الى "ضرورة البقاء على الجهوزية التامة للمشاركة بأي تحرك تزامنا مع مناقشة مشروع قانون الموازنة في لجنة المال والموازنة".
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