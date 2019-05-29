المرعبي: انجازات عثمان في قوى الامن لم تكن الا رافعة امنية للوطن

توجه عضو كتلة المستقبل النيابية النائب ​طارق المرعبي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ بالقول:"انجازاتك منذ بدايتك في ​قوى الامن الداخلي​ لم تكن الا رافعة امنية للوطن التي حمته من شر المتربصين به، واليوم انت على رأس مؤسسة قوى الامن الداخلي عزيمتك كبرت وارادتك اصبحت اكبر تصميما وصلابة على المضي قدما نحو وطن الامن والعدالة".

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