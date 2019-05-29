اشار نقيب المحامين في ​طرابلس​ و​الشمال​ ​محمد المراد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى ان "اصرار ​القضاة​ المعتكفين على الاستمرار في اعتكافهم، بالرغم من تمني الحرصاء عليهم بالرجوع عن ذلك ، وبالرغم من انتفاء سبب ما يسمى بالإعتكاف، يجعل توصيف فعلهم بالمستنكفين، كما يجعلهم امام مسؤولية وطنية كبرى تجاه مفاهيم العدالة وحقوق الناس والقوانين والأنظمة التي يخضعون لها".

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كانت هذه تفاصيل خبر نقيب المحامين بالشمال: إستمرار القضاة بالإعتكاف يجعلهم امام مسؤولية وط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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