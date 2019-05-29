نقولا: الحماية الإجتماعية ليست احلاما بل يجب ان تكون حقائق ومن مقومات العيش

أكد النائب السابق ​نبيل نقولا​ أن "النائب يجب ان يكون نموذج لباق الناس ويتوقف على إشارات السير ويتعرض للتفتيش كغيره، والفكرة عن أن النائب يمكنه أن يخالف القانون غير صحيحة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح نقلا أن "الحماية الإجتماعية ليست احلام بل يجب ان تكون حقائق، ومن ضمن ​الحياة​ ​الانسان​ية وهذه مقومات للعيش".

ومن جهة اخرى، اوضح ان "​العلمنة​ هي أن ينظر الانسان الى الانسان الآخر كإنسان وليس كطائفة او كمذهب أو كشكل"، مشيراً الى "أنني شخص ضد الخلع، بل انا مع الاصلاح طالما أمكن هذا الأمر".

وتعليقا على ​الموازنة​، لفت نقولا الى "أنني قلت عنها أنها سوق عكاظ لأنه لم يكن هناك من أحد يعطي أرقاما دقيقة".

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وشدد على ان "الوفاء ليس محصورا بشيء معين، الوفاء هو بكل شي كالتعامل مع الناس والعمل السياسي"، لافتاً الى أن "العمل السياسي هو من حياة الإنسان وانا كما كنت سأبقى وفيا للرئيس ميشال عون".

وأشار الى أنه "عند انسحابي من المعركة النيابية الأخيرة، اتصل بي أحد الأشخاص وقال لي ان مكانك محفوظ لدينا في اللائحة فقلت له منذ 35 سنة أنا الى جانب الرئيس عون لا أتخلى عنه".

وأوضح نقولا أن "أي شيء قمت به بحياتي حتى الآن ضميري راض به، وكل ما سأفعله مستقبلا مستعد أن أقوله بحال كان ضميري مرتاحا".