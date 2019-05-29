وهاب للرئيس عون: إستمرار عثمان بتعطيل مجلس قيادة قوى الأمن سيدمر المؤسسة وسجنه هو الحل

اشار رئيس حزب التوحيد العربي ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أن "المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ يستمر في تعطيل مجلس قيادة قوى الأمن وإرتكاب المخالفات وضرب مؤسسة قوى الأمن".

وتوجه وهاب الى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ قائلا:"فخامة الرئيس إستمرار هذا الإنسان سيدمر المؤسسة وإقالته وسجنه هو الحل".