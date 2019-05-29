اشار رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن "المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يستمر في تعطيل مجلس قيادة قوى الأمن وإرتكاب المخالفات وضرب مؤسسة قوى الأمن".
وتوجه وهاب الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قائلا:"فخامة الرئيس إستمرار هذا الإنسان سيدمر المؤسسة وإقالته وسجنه هو الحل".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب للرئيس عون: إستمرار عثمان بتعطيل مجلس قيادة قوى الأمن سيدمر المؤسسة وسجنه هو الحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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