ظريف: لا يوجد خطر أكبر من ترويج صفقة القرن المخجلة من قبل بعض بلدان المنطقة

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال استضافته سفراء الدول الإسلامية ان "الظروف الراهنة للعالم الإسلامي مؤلمة"، مشيراً الى أنه "لا يوجد ألم وخطر أكبر من ترويج صفقة القرن المخجلة من قبل بعض بلدان المنطقة".
ولفت ظريف الى أن "القدس ليست للبيع فهي قبلة المسلمين الأولى ومركز آمال المسلمين".
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