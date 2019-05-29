ظريف: لا يوجد خطر أكبر من ترويج صفقة القرن المخجلة من قبل بعض بلدان المنطقة

أعلن وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ خلال استضافته سفراء الدول الإسلامية ان "الظروف الراهنة للعالم الإسلامي مؤلمة"، مشيراً الى أنه "لا يوجد ألم وخطر أكبر من ترويج ​صفقة القرن​ المخجلة من قبل بعض بلدان المنطقة".

ولفت ظريف الى أن "​القدس​ ليست للبيع فهي قبلة المسلمين الأولى ومركز آمال المسلمين".