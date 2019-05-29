وزير الخارجية السعودي: عالمنا الإسلامي يمر بتحديات بالغة الخطورة

أكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف أن "عالمنا الإسلامي يمر بتحديات بالغة الخطورة أبرزها التدخلات في شؤونه الداخلية والإرهاب". وفي كلمة له خلال اجتماع وزراء خارجية ​منظمة التعاون الإسلامي​، دعا العساف الى "توحيد الجهود لمواجهة التحديات". وتنطلق يوم غد الخميس أولى القمم الثلاث التي تستضيفها مكة المكرمة بدعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعو، حيث من المقرر أن تُعقد القمتان الخليجية والعربية الطارئتان يوم غد، فيما تُعقد القمةُ الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بعد غد الجمعة والتي سيجري اجتماعها التحضيري لوزراء خارجية الدول المشاركة في جدة.

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