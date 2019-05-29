هآرتس: الجيش الإسرائيلي يمنح الحماية الكاملة لجنوده

كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن "الادعاء العسكري في إسرائيل منح الحماية الكاملة لجنود ​الجيش الإسرائيلي​، ممن تورطوا في قتل الفلسطينيين خلال مواجهات أو أي أحداث بالأراضي الفلسطينية وذلك يأتي عبر دعمهم وتوفير الحماية القضائية لهم في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام في المحاكم العسكرية أو المدنية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "ضباطا وأفراد احتياط دربوا بشكل خاص في الوحدات الميدانية التابعة للجيش الإسرائيلي العام الماضي لتقديم محاضرات وتنظيم ورش عمل حول التداعيات القانونية لأعمال الجيش".