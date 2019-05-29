عبداللهیان: عالم بدون اسرائيل سيكون خالياً من الارهاب والعنف

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران حسين امير عبداللهيان ان "عالما بدون اسرائيل سيكون آمنا وخالياً من الارهاب والعدوان والعنف"، مشيراً إلى أن "يوم القدس في العام الجاري سيكون يوماٌ ملحمياً ولاشك أننا سنقيم الصلاة في القدس".
ولفت إلى ان "كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنرقال إنه سيعلن عن تفاصيل مشروعه في البحرين ويخطط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لتحويله الى جزيرة اسرائيلية كما إن الرياض تريد فرض نفقات الصفقة على البحرين فيما يواصل آل خليفة سياستهم الاجرامية ضد شعبهم وخيانة الشعب الفلسطيني".
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