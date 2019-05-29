عبداللهیان: عالم بدون اسرائيل سيكون خالياً من الارهاب والعنف

أكد المساعد الخاص لرئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي في ​ايران​ ​حسين امير عبداللهيان​ ان "عالما بدون ​اسرائيل​ سيكون آمنا وخالياً من ​الارهاب​ والعدوان و​العنف​"، مشيراً إلى أن "يوم ​القدس​ في العام الجاري سيكون يوماٌ ملحمياً ولاشك أننا سنقيم ​الصلاة​ في القدس".

ولفت إلى ان "كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنرقال إنه سيعلن عن ​تفاصيل​ مشروعه في ​البحرين​ ويخطط رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ لتحويله الى جزيرة اسرائيلية كما إن ​الرياض​ تريد فرض نفقات الصفقة على البحرين فيما يواصل آل خليفة سياستهم الاجرامية ضد شعبهم وخيانة ​الشعب الفلسطيني​".