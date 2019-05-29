عضو بالمجلس العسكري السوداني: قوى الحرية والتغيير لا تمثل الشعب كله

أكد عضو المجلس العسكري السوداني صلاح سعد أن "قوى الحرية والتغيير مهما علا صوتها فإنها لا تمثل الشعب كله"، مشيراً الى أنه "لدينا أكثر من 8 جيوش تحمل السلاح ونحذر من انزلاق السودان إلى مستنقع الفوضى".
وفي تصريح له، لفت سعد الى أن "البلاد قابلة للانفجار في أي لحظة إذا تعامل السياسيون بعدم جدية وبمراهقة".
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