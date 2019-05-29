عضو بالمجلس العسكري السوداني: قوى الحرية والتغيير لا تمثل الشعب كله

أكد عضو ​المجلس العسكري​ ​السودان​ي صلاح سعد أن "​قوى الحرية والتغيير​ مهما علا صوتها فإنها لا تمثل الشعب كله"، مشيراً الى أنه "لدينا أكثر من 8 جيوش تحمل ​السلاح​ ونحذر من انزلاق السودان إلى مستنقع الفوضى".

وفي تصريح له، لفت سعد الى أن "البلاد قابلة للانفجار في أي لحظة إذا تعامل السياسيون بعدم جدية وبمراهقة".